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Причины жуткой аварии, в которой погибли 6 человек выясняет полиция Алматинской области

30 сентября 2017, 16:43

Начато уголовное расследование.

В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили факт ДТП, которое произошло вечером 29 сентября близ села Миялы Балхашского района, где столкнулись BMW и Geely, сообщив, что полиция выясняет причины дорожной аварии, передает Sputnik Казахстан.

"По факту назначены необходимые экспертизы и начато уголовное расследование, предусмотренное ст.345 ч.4 УК РК. Расследование поручено сотрудникам областного Управления дознания", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что накануне на 66 км трассы Капшагай — Баканас при столкновении двух автомашин погибли шесть человек, еще пятеро госпитализированы в больницу.

Фото: zakon.kz



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