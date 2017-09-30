Причины жуткой аварии, в которой погибли 6 человек выясняет полиция Алматинской области
30 сентября 2017, 16:43
Начато уголовное расследование.
В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили факт ДТП, которое произошло вечером 29 сентября близ села Миялы Балхашского района, где столкнулись BMW и Geely, сообщив, что полиция выясняет причины дорожной аварии, передает Sputnik Казахстан.
"По факту назначены необходимые экспертизы и начато уголовное расследование, предусмотренное ст.345 ч.4 УК РК. Расследование поручено сотрудникам областного Управления дознания", — сообщили в пресс-службе.
Напомним, что накануне на 66 км трассы Капшагай — Баканас при столкновении двух автомашин погибли шесть человек, еще пятеро госпитализированы в больницу.
Фото: zakon.kz
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