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Метро будущего показали в Нью-Йорке

30 сентября 2017, 16:53

Проект является частью мероприятий по обновлению транспортной системы города.

Американская транспортная компания Metropolitan Transportation Authority (MTA) представила видео, в котором показано, как будут выглядеть вагоны метро, станции и автобусные остановки Нью-Йорка после установки цифровых экранов для трансляции рекламы. Ролик опубликован на YouTube-канале MTA, передает Lenta.ru

Проект является частью мероприятий по обновлению транспортной системы города. Около 50 тысяч дисплеев появятся в поездах, на платформах станций, подземных переходах, а также вдоль пригородных железных дорог. Кроме рекламы, экраны будут показывать время прибытия транспорта.



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