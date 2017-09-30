Метро будущего показали в Нью-Йорке
30 сентября 2017, 16:53
Проект является частью мероприятий по обновлению транспортной системы города.
Американская транспортная компания Metropolitan Transportation Authority (MTA) представила видео, в котором показано, как будут выглядеть вагоны метро, станции и автобусные остановки Нью-Йорка после установки цифровых экранов для трансляции рекламы. Ролик опубликован на YouTube-канале MTA, передает Lenta.ru
Проект является частью мероприятий по обновлению транспортной системы города. Около 50 тысяч дисплеев появятся в поездах, на платформах станций, подземных переходах, а также вдоль пригородных железных дорог. Кроме рекламы, экраны будут показывать время прибытия транспорта.
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