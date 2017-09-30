Холодные ладони октября: второй осенний месяц в Казахстане начнется с похолодания

Казахстанские синоптики отметили, что значительное похолодание и дожди, временами переходящие в мокрый снег, в прошедшие дни, были вызваны арктическими воздушными массами, поступавшими с районов Карского моря. В воскресение направление тропосферных потоков мало изменится.





По-прежнему северные и западные области Казахстана будут находиться под их воздействием, поэтому в этих регионах сохранится холодная и пасмурная погода с осадками, передает передает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет.





Небольшое повышение температуры и прекращение осадков ожидается в южной половине республики. Но уже к понедельнику на эти районы подойдёт очередной атмосферный фронт, с которым вновь ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя.





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