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Холодные ладони октября: второй осенний месяц в Казахстане начнется с похолодания

30 сентября 2017, 17:03

Прогноз погоды на 30 сентября – 2 октября.

Казахстанские синоптики отметили, что значительное похолодание и дожди, временами переходящие в мокрый снег, в прошедшие дни, были вызваны арктическими воздушными массами, поступавшими с районов Карского моря. В воскресение направление тропосферных потоков мало изменится.

По-прежнему северные и западные области Казахстана будут находиться под их воздействием, поэтому в этих регионах сохранится холодная и пасмурная погода с осадками, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет.

Небольшое повышение температуры и прекращение осадков ожидается в южной половине республики. Но уже к понедельнику на эти районы подойдёт очередной атмосферный фронт, с которым вновь ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя.

Более подробный прогноз погоды смотрите здесь

Фото: ptzgovorit.ru

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