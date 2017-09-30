Снегопад в Якутии вызвал транспортный коллапс

Перекрыто движение по федеральной трассе «Лена» в города Якутск и Нерюнгри, а также парализован город Алдан.

В городе Алдан на юге Якутии из-за снегопада было ограничено движение автотранспорта по федеральной трассе «Лена». На некоторых участках дороги сугробы достигают в высоту один метр, сообщается на официальном новостном портале республики, передает передает Росбалт





Отмечается, что грузовые поезда двигаются без перебоев и своевременно доставляют грузы после закрытия паромной переправы через реку Лена. Однако в железнодорожных кассах образовались большие очереди.





«Из-за остановки автомобильного транспорта в железнодорожных кассах возник ажиотаж, образовались большие очереди из пассажиров, желающих уехать до города Нерюнгри на поезде», — говорится в сообщении. Там же отмечено, что из-за сильного снегопада было перекрыто движение по федеральной трассе «Лена» в города Якутск и Нерюнгри, а также парализован город Алдан.





Кроме того, из-за погодных условий в Якутии наблюдаются перебои с мобильной связью, интернетом и электричеством.



