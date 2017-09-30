Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Снегопад в Якутии вызвал транспортный коллапс

30 сентября 2017, 17:07

Перекрыто движение по федеральной трассе «Лена» в города Якутск и Нерюнгри, а также парализован город Алдан.

В городе Алдан на юге Якутии из-за снегопада было ограничено движение автотранспорта по федеральной трассе «Лена». На некоторых участках дороги сугробы достигают в высоту один метр, сообщается на официальном новостном портале республики, передает Росбалт.

Отмечается, что грузовые поезда двигаются без перебоев и своевременно доставляют грузы после закрытия паромной переправы через реку Лена. Однако в железнодорожных кассах образовались большие очереди.

«Из-за остановки автомобильного транспорта в железнодорожных кассах возник ажиотаж, образовались большие очереди из пассажиров, желающих уехать до города Нерюнгри на поезде», — говорится в сообщении. Там же отмечено, что из-за сильного снегопада было перекрыто движение по федеральной трассе «Лена» в города Якутск и Нерюнгри, а также парализован город Алдан.

Кроме того, из-за погодных условий в Якутии наблюдаются перебои с мобильной связью, интернетом и электричеством.

Фото: 7info.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...