Снегопад в Якутии вызвал транспортный коллапс
30 сентября 2017, 17:07
Перекрыто движение по федеральной трассе «Лена» в города Якутск и Нерюнгри, а также парализован город Алдан.
В городе Алдан на юге Якутии из-за снегопада было ограничено движение автотранспорта по федеральной трассе «Лена». На некоторых участках дороги сугробы достигают в высоту один метр, сообщается на официальном новостном портале республики, передает Росбалт.
Отмечается, что грузовые поезда двигаются без перебоев и своевременно доставляют грузы после закрытия паромной переправы через реку Лена. Однако в железнодорожных кассах образовались большие очереди.
«Из-за остановки автомобильного транспорта в железнодорожных кассах возник ажиотаж, образовались большие очереди из пассажиров, желающих уехать до города Нерюнгри на поезде», — говорится в сообщении. Там же отмечено, что из-за сильного снегопада было перекрыто движение по федеральной трассе «Лена» в города Якутск и Нерюнгри, а также парализован город Алдан.
Кроме того, из-за погодных условий в Якутии наблюдаются перебои с мобильной связью, интернетом и электричеством.
Фото: 7info.ru
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