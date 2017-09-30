Опять авария: в Алматы Volkswagen залетел под КамАЗ

В Алматы, по ул.Саина в районе ул.Аскарова, напротив нового зала бракосочетания "Мирас" произошло ДТП: водитель на Volkswagen Passat на полном ходу врезался в "КамАЗ", стоявший посреди оживленной трассы, передает передает Zakon.kz





Как выяснилось, сломанный грузовик с шымкентскими номерами стоял на отрезке дороги, где проспект Аль-Фараби плавно переходит в проспект Саина. Как утверждает водитель Volkswagen, аварийный знак отсутствовал.





И так как, там скоростной участок дороги ехал он смело, только в последний момент он увидел, что впереди идущие машины уходят влево и тоже попытался, но из-за плотного потока машин ему не удалось в него вклиниться. Затормозить он тоже не успел и, как говорится, со всего маху врезалался в грузовик. Как говорят бывалые автолюбители, легковушка почти "залетела" под "КамАЗ".





В результате ДТП пострадало 2 человека. Пассажир «Volkswagen» доставлен в больницу, водитель от госпитализации отказался.





"КамАЗ" пытались отогнать, чтобы разгрузить трассу, но в результате удара мост машины сильно повело, поэтому сразу это сделать не получилось. Позже его все же отогнали, но пробка на ул.Саина вверх уже образовалась гигантская пробка.





Отметим, что водитель "КамАЗ" утверждает, что включил аварийку.



























































