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Крушении военного самолета в столице Конго: выживших нет

30 сентября 2017, 17:52

На борту находились не менее 10 человек.

Военный транспортный самолет потерпел крушение в столице Демократической республики Конго Киншаса.

«Разбился транспортный самолет. Это военный самолет. Он не перевозил пассажиров. Команда не выжила», — сообщил директор международного аэропорта НʼДжили, передает Reuters.

По данным РИА Новости, которое ссылается на радиостанцию Конго Radio Okapi, на борту находились не менее 10 человек. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать техническая неполадка.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Фото: i.haqqin.az

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