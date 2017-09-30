Умерла заслуженная артистка России Наталия Журавлева

Информация о месте и дате похорон актрисы будет предоставлена позже.

Заслуженная артистка России актриса московского театра «Табакерка» Наталия Журавлева скончалась на 80 году жизни. Об этом сообщает Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.





«30 сентября российский театр понес невосполнимую утрату, не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной яркой актрисы. Весь коллектив театра Олега Табакова скорбит вместе с родными и близкими Наталии Дмитриевны», — говорится в сообщении.





Сообщается, что информация о месте и дате похорон актрисы будет предоставлена позже.





Журавлева являлась выпускницей школы-студии МХАТ. В 1960-м году она была принята в труппу театра имени Ленинского Комсомола. В 1991 году Журавлева начала преподавать сценическую речь в школе-студии МХАТ и продолжала заниматься работой со студентами до конца жизни.





В 1995 году Олег Табаков пригласил актрису в труппу своего «подвального театра». За два десятилетия работы в «Табакерке» Журавлева создала ряд образов в произведениях отечественных и зарубежных классиков.



