Умерла заслуженная артистка России Наталия Журавлева
30 сентября 2017, 18:05
Информация о месте и дате похорон актрисы будет предоставлена позже.
Заслуженная артистка России актриса московского театра «Табакерка» Наталия Журавлева скончалась на 80 году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
«30 сентября российский театр понес невосполнимую утрату, не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной яркой актрисы. Весь коллектив театра Олега Табакова скорбит вместе с родными и близкими Наталии Дмитриевны», — говорится в сообщении.
Сообщается, что информация о месте и дате похорон актрисы будет предоставлена позже.
Журавлева являлась выпускницей школы-студии МХАТ. В 1960-м году она была принята в труппу театра имени Ленинского Комсомола. В 1991 году Журавлева начала преподавать сценическую речь в школе-студии МХАТ и продолжала заниматься работой со студентами до конца жизни.
В 1995 году Олег Табаков пригласил актрису в труппу своего «подвального театра». За два десятилетия работы в «Табакерке» Журавлева создала ряд образов в произведениях отечественных и зарубежных классиков.
Фото: topspb.tv
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