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Где еще в Алматы провалился свежеуложенный асфальт

30 сентября 2017, 18:14

Ранее сообщалось, что под водовозом провалился свежий асфальт.

Некачественно уложенное дорожное покрытие по улице Аскарова провалилось, не выдержав всего лишь нескольких тонн нагрузки и влагу, передает patrul.kz.

Автоцистерна марки DongFeng двигалась в южном направлении по улице Аскарова. Напротив школы «Бобек» под водовозом с полной емкостью проломился асфальт, от чего он правой стороной ушел в образовавшиеся под колесами ямы. На место происшествия были вызваны представители подрядной организации, которые подогнали тяжелую технику и вытащили автоцистерну из плена, которую, впрочем, сами и создали.

До этого, на улице Аскарова, велись ремонтно-строительные работы. После укладки асфальта дорожные рабочие начали чертить разметки по некачественно уложенному покрытию дороги. Очевидно, что работы велись ненадлежащим образом, потому как трещины и ямы по отремонтированной Аскарова заметны не только на этом участке.

Подобной нагрузки не выдержали еще несколько городских свежеотремонтированных улиц. Наши постоянные читатели прислали в редакцию портала «Дорожный патруль» кадры с алматинских дорог.

В микрорайоне Калкаман-2, по улице Байкена Ашимова, в асфальт провалился «КамАЗ».


Также по Улице Яссауи, выше мечети, на свежеуложенном асфальте зияют несколько дыр. Автовладельцы вынуждены объезжать этот участок дороги.




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