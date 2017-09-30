Где еще в Алматы провалился свежеуложенный асфальт
30 сентября 2017, 18:14
Ранее сообщалось, что под водовозом провалился свежий асфальт.
Некачественно уложенное дорожное покрытие по улице Аскарова провалилось, не выдержав всего лишь нескольких тонн нагрузки и влагу, передает patrul.kz.
Автоцистерна марки DongFeng двигалась в южном направлении по улице Аскарова. Напротив школы «Бобек» под водовозом с полной емкостью проломился асфальт, от чего он правой стороной ушел в образовавшиеся под колесами ямы. На место происшествия были вызваны представители подрядной организации, которые подогнали тяжелую технику и вытащили автоцистерну из плена, которую, впрочем, сами и создали.
До этого, на улице Аскарова, велись ремонтно-строительные работы. После укладки асфальта дорожные рабочие начали чертить разметки по некачественно уложенному покрытию дороги. Очевидно, что работы велись ненадлежащим образом, потому как трещины и ямы по отремонтированной Аскарова заметны не только на этом участке.
Подобной нагрузки не выдержали еще несколько городских свежеотремонтированных улиц. Наши постоянные читатели прислали в редакцию портала «Дорожный патруль» кадры с алматинских дорог.
В микрорайоне Калкаман-2, по улице Байкена Ашимова, в асфальт провалился «КамАЗ».
Также по Улице Яссауи, выше мечети, на свежеуложенном асфальте зияют несколько дыр. Автовладельцы вынуждены объезжать этот участок дороги.
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