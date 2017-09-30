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В Алматинской области в рамках программы «Туған жер» меценаты построили жилье землякам

30 сентября 2017, 18:41

Все дома подключены к системе централизованного водоснабжения, электричеству и газу, площадь каждого дома составляет 120 квадратных метров.

Сегодня в селе Шамалган Алматинской области большой праздник, меценаты вручили ключи от дома 17 семьям из категории социально уязвимых слоев населения и инвалидам, передает корреспондент Zakon.kz



Новые дома в качестве помощи построили меценаты на собственные средства в рамках программы «Туған жер».



Президент компании ТОО «Финансово-промышленный Холдинг «BN INVEST», меценат Болат Назарбаев всегда с особой заботой относится к своим землякам. На строительство 17 домов в селе Шамалган было направлено 124,5 млн.тенге. Кроме этого, еще 35 млн. тенге было потрачено на инженерные коммуникации.



- Хочу поблагодарить Болата Назарбаева от всей нашей семьи, большое спасибо и другим людям которые также поддерживает людей с инвалидностью, - сказал новый владелец дома, инвалид - колясочник Рахим Сагындыков.



Строительные работы были начаты в апреле этого года и в течение пяти месяцев полностью завершены.

Отметим, все дома подключены к системе централизованного водоснабжения, электричеству и газу, площадь каждого дома составляет 120 квадратных метров.

Наряду с этим, в ходе подведения к строящимся домам системы коммуникаций, за счет меценатов к централизованному водоснабжению было подключено еще 75 близлежащих домов.








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