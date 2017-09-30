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КНДР начала подготовку к очередным ракетным испытаниям

30 сентября 2017, 18:58

Речь идет о баллистических ракетах среднего радиуса действия «Хвансон-12» или межконтинентальных баллистических ракетах «Хвансон-14».

Северная Корея начала подготовку к новым ракетным пускам. Как сообщает телеканал KBS, ссылаясь на военные источники, несколько баллистических ракет вывезены с расположенного в Пхеньяне военного предприятия на стартовые позиции, передает Росбалт.

По данным СМИ, вывоз баллистических ракет зафиксировали южнокорейская и американская разведки. По их данным, речь идет о баллистических ракетах среднего радиуса действия «Хвансон-12» или межконтинентальных баллистических ракетах «Хвансон-14».

Предположительно, КНДР может пойти на очередной провокационный пуск баллистических ракет 10 октября — в годовщину основания правящей Трудовой партии Кореи.

Фото: asn.in.ua





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