КНДР начала подготовку к очередным ракетным испытаниям

Речь идет о баллистических ракетах среднего радиуса действия «Хвансон-12» или межконтинентальных баллистических ракетах «Хвансон-14».

Северная Корея начала подготовку к новым ракетным пускам. Как сообщает телеканал KBS, ссылаясь на военные источники, несколько баллистических ракет вывезены с расположенного в Пхеньяне военного предприятия на стартовые позиции , передает , передает Росбалт





По данным СМИ, вывоз баллистических ракет зафиксировали южнокорейская и американская разведки. По их данным, речь идет о баллистических ракетах среднего радиуса действия «Хвансон-12» или межконтинентальных баллистических ракетах «Хвансон-14».





Предположительно, КНДР может пойти на очередной провокационный пуск баллистических ракет 10 октября — в годовщину основания правящей Трудовой партии Кореи.





Фото: asn.in.ua















