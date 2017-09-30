Власти Алматы обещают устранить в течение суток все повреждения городских улиц

За сутки в Алматы асфальт просел на нескольких участках дорог, сообщает пресс-служба акима города. Асфальт провалился на улице Аскарова возле центра "Бобек", в районе пересечения улиц Достык и Яссауи, а также на улице Ашимова в микрорайоне "Калкаман-2"





"После установления полной картины произошедшего к должностным лицам и организациям, действия которых привели к указанной ситуации, будут приняты жёсткие административные меры", – прокомментировали в управлении энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

На указанных улицах грунт просел после восстановления дорожного покрытия, связанного с плановой реконструкцией инженерных сетей в городе. По предварительным данным, причина проседания асфальта – подмыв грунта выпавшими осадками.





Ремонтные работы на этих участках проводят стройкомпаний ТОО "Титан сервис", ТОО "Алвис" и АО "Алматыинжстрой", которые строили там новые инженерные сети.

До полного восстановления проезжей части улиц с укладкой асфальта проблемные места засыпаны песчано-гравийной смесью и выровнены. Беспрепятственный проезд для автотранспорта обеспечен.

Нарушение дорожного покрытия на функционирование инженерных сетей не повлияло. Все повреждения городских улиц обещают устранить в течение суток.



