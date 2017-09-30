В британскои городе Шеффилд произошла резня
30 сентября 2017, 19:50
Четверо пострадавших получили ножевые ранения, еще одного ударили бутылкой по голове.
Пять человек ранены в британском Шеффилде в результате двух связанных друг с другом инцидентов в ночь на субботу, 30 сентября, передает Вести.ru
Как сообщила полиция графства Саут-Йоркшир, расположенного в центральной части Англии, четверо пострадавших получили ножевые ранения, еще одного ударили бутылкой по голове
В связи с произошедшим арестованы четыре человека, передает ТАСС. Полиция заявила в "Твиттере", что не считает ночные драки с поножовщиной связанными с терроризмом.
Состояние одного из пострадавших серьезное, но стабильное. По сообщению "Би-Би-Си", его прооперировали, он остается в больнице.
Фото: EPA
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