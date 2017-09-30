В Астане более 19,5 тыс. астанчан вышли на общегородской субботник

Более 19,5 тыс. человек вышли сегодня на общегородской субботник в Астане. На уборке улиц было задействовано 58 единиц погрузчиков и 117 единиц спецтехники, сообщает официальный сообщает официальный сайт города





В рамках проведенного субботника высажено 892 саженца деревьев. Уборка проходила как в центре города, так и на окраинах. Наводить порядок вышли коллективы свыше 425 КСК и других организаций. В одной из них за метлы и грабли взялись даже пенсионеры. Субботнее утро в КСК «Паритет» началось с чествования этих людей.





Председатель КСК Шамиден Тапаев отмечает, что это традиция, которой не изменяют уже шестой год подряд.





«У нас на каждом субботнике активное участие принимают большинство жильцов, в том числе и пенсионеры. Шесть лет назад на собрании мы приняли решение поздравлять наших юбиляров – тем, кому исполнилось 70, 75, 80 и выше лет. Дарим подарки и организуем чаепитие. За эти годы мы поздравили около 280 человек. Они очень нам помогают. Сегодня собрались около 48 человек, все дружно убираем территорию», – говорит Шамиден Тапаев.





Несмотря на свой преклонный возраст, а Владимиру Устюжанинову исполнилось 70 лет, он вышел на субботник. Мужчина признается, что ему не всегда удается поработать на свежем воздухе.





«Чисто там, где не сорят, но так не всегда получается. Все равно где-то кто-то сорит – и детишки, и старшие, потом убирать за ними приходится. Я рано утром выхожу с собакой гулять и всегда вижу, как люди выходят убирать. И я не остался в стороне. Перво-наперво хочу сказать, чтобы молодые не разбрасывали бутылки и пакеты где попало. Если ты патриот города и увидел, что где-то что-то валяется, нужно поднять. Выходить на субботники нужно постоянно. Чистота города зависит от нас. Больше ни от кого», – говорит В. Устюжанинов.





Работники КСК особое внимание уделяли придомовым территориям: ремонтировали подъезды, кровлю, обновили ограждения и фасады зданий. Люди дружно благоустраивают дворы и улицы. Цель у всех одна – навести в родном дворе порядок. Отметим, что массовые субботники здесь проходят регулярно, на уборку улиц жители выходят целыми семьями.



