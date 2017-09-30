Референдум в Каталонии: неизвестный устроил стрельбу, есть раненые

Злоумышленник открыл огонь из пневматического оружия на референдуме о независимости Каталонии. Ранены как минимум четыре человека, передает передает Росбалт





Инцидент случился на избирательном участке в школе в городе Манльеу, пишет La Vanguardia.





Отмечается, что трое пострадавших входят в комитет защиты референдума. В комитете осудили нападение, а мэр Манльеу назвал его «фашистской атакой».





Тем временем несколько сотен противников отделения Каталонии от Испании вышли на митинг в Барселоне.





Напомним, сегодня в Каталонии проходит голосование о выходе из состава Испании, которое Мадрид назвал незаконным.



