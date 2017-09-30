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Референдум в Каталонии: неизвестный устроил стрельбу, есть раненые

30 сентября 2017, 20:38

Нападение назвали «фашистской атакой».

Злоумышленник открыл огонь из пневматического оружия на референдуме о независимости Каталонии. Ранены как минимум четыре человека, передает Росбалт.

Инцидент случился на избирательном участке в школе в городе Манльеу, пишет La Vanguardia.

Отмечается, что трое пострадавших входят в комитет защиты референдума. В комитете осудили нападение, а мэр Манльеу назвал его «фашистской атакой».

Тем временем несколько сотен противников отделения Каталонии от Испании вышли на митинг в Барселоне.

Напомним, сегодня в Каталонии проходит голосование о выходе из состава Испании, которое Мадрид назвал незаконным.

Фото: ntv.ru

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