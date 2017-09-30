10 самых дорогих спиннеров, которые даже в руки брать страшновато
30 сентября 2017, 20:58
Психологи утверждают, что спиннер - самая популярная игрушка в мире, которая отвлечёт детей от гаджетов.
Мода на спиннеры буквально захватила мир. Наверняка, каждый слышал об этих вращающихся игрушках, а кто-то и сейчас вращает её на пальце. Психологи уверяют, что это прекрасная возможность расслабиться и прийти в себя в стрессовой ситуации. Как правило, спиннеры стоят весьма недорого, но есть оказывается экземпляры, цена которых просто зашкаливает. Об этом пишет Novate.ru
1. Torqbar Fidget Spinner
$ 199
Torqbar fidget spinner - это настоящая игрушка для богатых. Существует несколько ее разновидностей, самая дорогая из которых сделана из титана и стоит 199 долларов. Тем не менее, это самый дешевый спиннер в этом списке. Другие, более дешевые разновидности Torqbar делают из меди, нержавеющей стали и латуни, но титановый имеет самое длительное время вращения, поскольку он самый тяжелый.
2. Alpha EDC Spinner Fidget Multi toy
$ 200
Alpha EDC spinner - уникальный и креативный спиннер с несколькими функциями. Эта игрушка сделана из бронзы 954 и может вращаться до 3 минут. Также интересно, что у спиннера есть заменяемая центральная часть, которую можно легко сменить с помощью кнопки. Изначально Alpha EDC был очередным проектом на Kickstarter, но количество людей, которые решили приобрести новую штуковину, причем за немаленькие деньги, превзошло все ожидания.
3. Crusader
$ 260
Crusader fidget spinner изготавливается компанией Kasfly из титана или бронзы. Спиннер из титана может вращаться 3 минуты, а бронзовый – целых 4. Примечательно то, что Crusader украшен религиозной символикой в стиле крестоносцев, а купить его можно в группе Facebook Kasfly.
4. Metal Worn Turbine Hand Spinner v2 and V3
$ 299
Название спиннера Metal Worn Turbine Hand Spinner v2 and V3 переводится весьма необычно – «металлическая изношенная лопатка турбины». Делают такие спиннеры из чистого титана и керамического подшипника, что придает им более плавное вращение.
5. Black Lotus Tri Spinner Sterling Silver
$ 335
Black Lotus Tri Spinner Sterling Silver («черный лотос из стерлингового серебра») делают из серебра только по предварительному заказу. Подшипник в этом спиннере изготавливают из полированной гибридной керамики. Компания, HouseofYurich также продает другие разновидности этого спиннера по разным ценам, начиная с 150 долларов. Но именно эта модель имеет великолепный дизайн, и она сделана с использованием высокотехнологичного 3dD-принтера.
6. Pepyakka-S
$ 425
Pepyakka-S – спиннер компании Russian With Knives. Он изготовлен из 20 частей и оснащен двойным подшипником. Купить же его можно только на сайте. На самом деле, Pepyakka S напоминает какое-то оружие ниндзя из боевика.
7. Sunnytech Customized 925 Silver Fidget Spinner
$ 459
Следуюзий спиннер имеет настолько великолепную форму и дизайн, что его приятно даже просто подержать в руках. Настолько высокая цена на игрушку обусловлена тем, что ее делают из стерлингового серебра. Это действительно отличный подарок, который поможет развеять нервозность и скуку.
8. Superconductor Stubby Spinner and Cigar Stand
$ 525
Superconductor Stubby – это не просто игрушка, его также можно использовать как подставку для сигар. Его корпус, покрытый изящным рисунком, доступен в вариантах из нержавеющей стали, меди, латуни и титана (который является самым дорогим). Поскольку спиннер имеет очень плавное вращение, он идеально подходит для того, чтобы расслабиться. Производитель этой недешевой игрушки, компания Rotablade, также предлагает спиннеры из экзотических материалов, таких как цирконий.
9. 9 Gear Fidget Spinner
$ 600
Механизм 9 Gear полностью изготовлен из латуни. Но если вы добавить $ 140 к первоначальной цене, то для покупателя изготовят спиннер на индивидуальный заказ, который будет выглядеть как какая-то инопланетная штуковина из фильма.
10. Batgate Artifact Spinner
$ 700
Batgate Artifact Spinner - это, пожалуй, самый дорогой из всех спиннеров в мире. Он разработан механиком- скульптором Крисом Батгейтом в сотрудничестве с Майком Хогарти и Калли Кином. Игрушка, которая привлекла внимание всего мира, изготовлена из нержавеющей стали и латуни.
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