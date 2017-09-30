10 самых дорогих спиннеров, которые даже в руки брать страшновато

$ 200

Alpha EDC spinner - уникальный и креативный спиннер с несколькими функциями. Эта игрушка сделана из бронзы 954 и может вращаться до 3 минут. Также интересно, что у спиннера есть заменяемая центральная часть, которую можно легко сменить с помощью кнопки. Изначально Alpha EDC был очередным проектом на Kickstarter, но количество людей, которые решили приобрести новую штуковину, причем за немаленькие деньги, превзошло все ожидания.

3. Crusader

$ 260

Crusader fidget spinner изготавливается компанией Kasfly из титана или бронзы. Спиннер из титана может вращаться 3 минуты, а бронзовый – целых 4. Примечательно то, что Crusader украшен религиозной символикой в стиле крестоносцев, а купить его можно в группе Facebook Kasfly.





4. Metal Worn Turbine Hand Spinner v2 and V3









$ 299 Название спиннера Metal Worn Turbine Hand Spinner v2 and V3 переводится весьма необычно – «металлическая изношенная лопатка турбины». Делают такие спиннеры из чистого титана и керамического подшипника, что придает им более плавное вращение.

5. Black Lotus Tri Spinner Sterling Silver









$ 335 Black Lotus Tri Spinner Sterling Silver («черный лотос из стерлингового серебра») делают из серебра только по предварительному заказу. Подшипник в этом спиннере изготавливают из полированной гибридной керамики. Компания, HouseofYurich также продает другие разновидности этого спиннера по разным ценам, начиная с 150 долларов. Но именно эта модель имеет великолепный дизайн, и она сделана с использованием высокотехнологичного 3dD-принтера.



6. Pepyakka-S







