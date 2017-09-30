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В попытке насильственного захвата власти в Кыргызстане подозревают депутата К.Исаева

30 сентября 2017, 21:06

Он вступил в сговор с представителями преступных группировок, осуществляющих активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков.

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева, сообщает КирТАГ со ссылкой на надзорный орган.

«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Канатбека Исаева по признакам преступлений, предусмотренных статьями 27 (приготовление к преступлению), 233 (массовые беспорядки) и 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) УК КР», - сообщают в ведомстве.

Как поясняют в надзорном органе, установлено, что депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики К.Исаев, который является сторонником кандидата на должность президента О.Бабанова, вступив в предварительный сговор с отдельными лицами, в том числе с представителями организованных преступных группировок, осуществляют активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков. «Как следует из материалов ГКНБ, они преследуют цель насильственного захвата власти в последующем, в случае проигрыша на выборах указанного кандидата», - отмечают в генпрокуратуре.

Также сообщается, что указанные лица за денежное вознаграждение подбирают и вербуют в свои ряды людей для участия в планируемых ими акциях, которые они намерены сопровождать провокациями под предлогом фальсификации итогов голосования, с последующим перерастанием в массовые беспорядки и вооруженные столкновения. В результате чего, их усилиями действующая легитимная власть в Кыргызской Республике должна быть свергнута.

«В целях всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств уголовное дело направлено в Главное следственное управление ГКНБ Кыргызской Республики для организации расследования», - заключает генпрокуратура.

Отметим, выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября.

Фото: www.kyrtag.kg

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