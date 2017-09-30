Власти Павлодара вновь не смогли продать недостроенную тюрьму

Всего до 2020 года в регионе намерены передать частникам 39 объектов. Причем 24 из них по плану подлежат приватизации уже до конца этого года.

Павлодарские власти уже во второй раз выставили на электронные торги здание недостроенной тюрьмы. Акимат готов отдать исправительное учреждение особого режима по цене наполовину дешевле реальной стоимости, но желающих купить объект снова не нашлось, сообщает 24.kz





Алия Кажибекова, заместитель руководителя отдела финансов акимата г.Павлодар:





- Назначенный аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок. В последующем условия и метод проведения аукциона будут пересмотрены акиматом города и будут сообщены через средства массовой информации. На территории тюрьмы, а это 12 гектаров, царит полная тишина. Комплекс из 8-ми корпусов строился для содержания осужденных на пожизненное заключение, но потом вдруг место заключения строить передумали.





Вначале недостроенное здание хотели продать за 4 миллиарда тенге и даже больше - торги были на повышение. Теперь продают за 2 млрд. У зданий автономная система коммуникаций. Рядом индустриальная зона «Павлодар». В самой горадминистрации называют объект привлекательным, но то ли бизнесмены стали слишком суеверными, то ли ждут очередного понижения стартовой стоимости. О желании купить этот лот никто так ни разу и не заявил. Тюрьма простаивает уже несколько лет. В свое время строители провели не только инженерные коммуникации, но и установили на окнах стеклопакеты. Но из-за отсутствия должного ухода и обслуживания здание постепенно начинает разрушаться. А две старейшие павлодарские поликлиники, которые обслуживают едва ли не половину населения города, ушли с молотка сразу. В управлении здравоохранения верят, что инвесторов выбрали достойных, но окончательных данных они пока не получили.





Алмагуль Ахметжанова, руководитель отдела управления здравоохранения области:





- Мы надеемся, что с приходом частного инвестора улучшатся условия оказания медицинской помощи. Как я сказала, это будет не только обеспечение медицинским оборудованием этих организаций, но также будет учитываться человеческий потенциал. Та же проблема очередности в этих организациях является следствием нагрузки наших врачей.





Отец троих детей, журналист Александр Баранов, большая семья которого обслуживается в поликлинике №2, провел собственное расследование. И выяснил, что за один объект на торгах боролись 15 претендентов, а за второй 19. В итоге оба медучреждения достались неизвестной костанайской фирме, зарегистрированной всего два месяца назад. А это, по его словам, уже вызывает сомнения.





Александр Баранов, журналист:





- Все-таки продают не какую-нибудь закусочную, или мелкий объект, ларек какой-то. А продают социально значимый объект, от нормальной работы которого зависит жизнь, здоровье, по сути, стратегическая безопасность людей. Независимые эксперты просят организаторов аукциона раскрыть все карты и провести общественные слушания.





Павлодарцы боятся, что неизвестные частники загубят работу поликлиник. В облздраве поспешили успокоить население и подождать окончательного решения.





Алмагуль Ахметжанова, руководитель отдела управления здравоохранения области:





- Я считаю, что это слухи. На сегодня подтвержденных фактов конкретно у меня нет, кто подписал договор. Это делается в электронном виде, и доступа того же управления финансов, это не доступно, кто разыгрывает, и так далее, кто участвует. Я тоже заинтересована, чтобы они попали в надежные руки. Между тем, как сообщили в управлении финансов, договор о приватизации поликлиник еще не подписан. Более того, к победителям появились вопросы. Разобраться во всём обещают до 10 октября. Отметим, ранее прокуроры признали недействительными итоги других торгов. Тогда в Павлодаре по цене элитной квартиры продали популярный среди горожан бассейн «Толкын».





По данным пресс-службы надзорного органа, по итогам последнего аукциона они также запросили все необходимые документы. Всего до 2020 года в регионе намерены передать частникам 39 объектов. Причем 24 из них по плану подлежат приватизации уже до конца этого года.





Авторы: Салауат Темирболат-улы, Марат Игликов, Алексей Омельницкий, Павлодар.



