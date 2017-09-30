В эстонских тюрьмах с 1 октября запретят курить
30 сентября 2017, 21:49
Запрет на курение в тюрьмах распространяется как на заключенных, арестованных, так и на обслуживающий персонал.
В тюрьмах Эстонии с 1 октября будет запрещено курение. Соответствующее постановление подписал министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу, передает Росбалт со ссылкой на агентство BNS.
«Запрет на курение в тюрьмах направлен как на защиту здоровья самих заключенных и арестованных, так и персонала тюрем, а также на обеспечение безопасности и порядка», — говорится в заявлении Рейнсалу.
Там же отмечается, что запрет на курение в тюрьмах распространяется как на заключенных, арестованных, так и на обслуживающий персонал в целях охраны здоровья, а также безопасности и обеспечения порядка.
Указывается также, что для мотивации отказа от курения некурящим будет предоставляться большее время для занятия спортом и просмотра телевидения.
Фото: nsn.fm
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