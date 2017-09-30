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В эстонских тюрьмах с 1 октября запретят курить

30 сентября 2017, 21:49

Запрет на курение в тюрьмах распространяется как на заключенных, арестованных, так и на обслуживающий персонал.

В тюрьмах Эстонии с 1 октября будет запрещено курение. Соответствующее постановление подписал министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу, передает Росбалт со ссылкой на агентство BNS.

«Запрет на курение в тюрьмах направлен как на защиту здоровья самих заключенных и арестованных, так и персонала тюрем, а также на обеспечение безопасности и порядка», — говорится в заявлении Рейнсалу.

Там же отмечается, что запрет на курение в тюрьмах распространяется как на заключенных, арестованных, так и на обслуживающий персонал в целях охраны здоровья, а также безопасности и обеспечения порядка.

Указывается также, что для мотивации отказа от курения некурящим будет предоставляться большее время для занятия спортом и просмотра телевидения.

Фото: nsn.fm

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