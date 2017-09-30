«Сарыарка» одержала победу над «Химиком» в матче ВХЛ

2 октября в Чехове карагандинская «Сарыарка» в сыграет со «Звездой».

В рамках чемпионата ВХЛ в Воскресенске карагандинская «Сарыарка» сыграла с «Химиком» , передает , передает Sports.kz





Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке карагандинцы Станислав Альшевский и Артур Сарваров поразили ворота хозяев. В третьем отрезке игры счет не изменился.





2 октября в Чехове карагандинская «Сарыарка» в сыграет со «Звездой».





«Химик» — «Сарыарка» 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)





Шайбы:

0:1 — 26:13 Альшевский (Антоновский, Иванов). В равенстве

0:2 — 37:18 Сарваров (Сиксна). В равенстве





Вратари: Трушков — Гелашвили

Штраф: 4:8 (0:4, 0:0, 4:4).





Фото: sports.kz



