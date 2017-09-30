«Сарыарка» одержала победу над «Химиком» в матче ВХЛ

30 сентября 2017, 22:34

2 октября в Чехове карагандинская «Сарыарка» в сыграет со «Звездой».

В рамках чемпионата ВХЛ в Воскресенске карагандинская «Сарыарка» сыграла с «Химиком», передает Sports.kz

Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке карагандинцы Станислав Альшевский и Артур Сарваров поразили ворота хозяев. В третьем отрезке игры счет не изменился.

2 октября в Чехове карагандинская «Сарыарка» в сыграет со «Звездой».

«Химик» — «Сарыарка» 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Шайбы:
0:1 — 26:13 Альшевский (Антоновский, Иванов). В равенстве
0:2 — 37:18 Сарваров (Сиксна). В равенстве

Вратари: Трушков — Гелашвили
Штраф: 4:8 (0:4, 0:0, 4:4).

Фото: sports.kz


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код