Суд взял под стражу подозреваемых в налетах на магазины Темиртау в масках Анонимуса
30 сентября 2017, 23:02
Все четыре ходатайства об аресте четверых подозреваемых удовлетворены.
Мера пресечения «содержание под стражей» избрана судом в отношении четверых жителей Темиртау, подозреваемых в совершении разбойных нападений на магазины в масках Анонимуса, передает МИА «Казинформ».
По информации Темиртауского городского суда, все четыре ходатайства об аресте четверых подозреваемых удовлетворены. Следственный судья Наталья Щеглетова пришла к выводу, что на период следствия четверым подозреваемым в вооруженных разбойных нападениях на магазины следует находиться в условиях изоляции от общества.
«В отношении четверых подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 192 Уголовного кодекса «разбой» санкционирована мера пресечения «содержание под стражей». Срок санкции - два месяца», - сообщили в канцелярии Темиртауского городского суда.
Напомним, полиция поймала четверых жителей Темиртау, которые, по версии следствия, совершили за ночь три разбоя на продуктовые магазины в Темиртау, скрывая при этом лица под масками Анонимуса. Их задержала специальная группа по раскрытию разбойных нападений департамента внутренних дел. Двоим подозреваемым по 19 лет, еще двоим - по 21 году. Изъяты похищенные из магазинов деньги и орудие преступления.
Досудебное расследование проводится по части 2 статьи 192 УК «разбой». Все три нападения сняты на камеры видеонаблюдения, установленные в магазинах.
Автор: Айнур Балакешова
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