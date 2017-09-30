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Суд взял под стражу подозреваемых в налетах на магазины Темиртау в масках Анонимуса

30 сентября 2017, 23:02

Все четыре ходатайства об аресте четверых подозреваемых удовлетворены.

Мера пресечения «содержание под стражей» избрана судом в отношении четверых жителей Темиртау, подозреваемых в совершении разбойных нападений на магазины в масках Анонимуса, передает МИА «Казинформ».

По информации Темиртауского городского суда, все четыре ходатайства об аресте четверых подозреваемых удовлетворены. Следственный судья Наталья Щеглетова пришла к выводу, что на период следствия четверым подозреваемым в вооруженных разбойных нападениях на магазины следует находиться в условиях изоляции от общества.

«В отношении четверых подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 192 Уголовного кодекса «разбой» санкционирована мера пресечения «содержание под стражей». Срок санкции - два месяца», - сообщили в канцелярии Темиртауского городского суда.

Напомним, полиция поймала четверых жителей Темиртау, которые, по версии следствия, совершили за ночь три разбоя на продуктовые магазины в Темиртау, скрывая при этом лица под масками Анонимуса. Их задержала специальная группа по раскрытию разбойных нападений департамента внутренних дел. Двоим подозреваемым по 19 лет, еще двоим - по 21 году. Изъяты похищенные из магазинов деньги и орудие преступления.

Досудебное расследование проводится по части 2 статьи 192 УК «разбой». Все три нападения сняты на камеры видеонаблюдения, установленные в магазинах.

Автор: Айнур Балакешова


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