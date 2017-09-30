В Алматы загорелся салон по прокату лимузинов
30 сентября 2017, 23:17
Никто из людей не пострадал.
Салон про прокату лимузинов загорелся в Алматы, жертв и пострадавших нет, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Пожар произошел по улице Богенбая, 45. По предварительной версии, причиной возникновения пламени могло стать короткое замыкание. Вовремя прибывшим пожарным удалось спасти два близлежащих дома от возгорания.
Внутри частично сгорел автомобиль Lincoln, переделанный под Phantom.
Никто из людей не пострадал. На месте работают экстренные службы, отключена подача тока.
Фото: sputniknews.kz
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