Федерация тяжелой атлетики РК прокомментировала отстранение сборной от чемпионата мира

Казахстанская федерация утверждает, что по ряду причин не заслуживает санкций», — говорится в сообщении ФТА.

Федерация тяжелой атлетики Казахстана утверждает, что решение об отстранении национальной сборной страны по этому виду спорта еще не принято, несмотря на появление на сайте Международной федерации тяжелой атлетики сообщения о якобы единогласной поддержке членов IWF этого решения , сообщает , сообщает Sputnik Казахстана.





В субботу, 30 сентября, в Бухаресте началось внеочередное заседание Исполнительного комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), основным вопросом которого будет принятие решения о годичной дисквалификации 9 национальных федераций тяжелой атлетики, включая казахстанскую.





Данное возможное решение связано с многочисленными случаями обнаружения допинга по итогам повторного анализа проб участников Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012).





В июне 2016 года в Тбилиси по итогам заседания Исполнительного комитета IWF было принято решение о годичной дисквалификации стран, чьи спортсмены три и более раз нарушили антидопинговое законодательство на ОИ 2008 и 2012 годов. Однако в исполнение это решение не приводилось в связи с продолжавшимися судебными тяжбами по каждому отдельному случаю положительных допинг-проб.





В начале сентября западные СМИ сообщили, что решение, якобы, созрело — и будет принято на исполкоме IWF 30 сентября. В субботу официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики разместил сообщение, которое в переводе содержит следующее резюме:





«Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) Исполнительный совет (EB) сегодня единогласно решили, что члены федерации, в отношении которых установлено три или более нарушения антидопинговых норм на Олимпиадах 2008 и 2012 годов, должны быть дисквалифицированы на один год».





По три и более нарушений было установлено у сборных Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Молдовы, Казахстана, России, Турции и Украины. Практически все эти сборные занимают лидирующие позиции в мировой тяжелой атлетике.





Однако вечером 30 сентября национальная федерация тяжелой атлетики Казахстана распространила пресс-релиз, согласно которому окончательное решение о годичной дисквалификации еще не принято.





«Итоги исполкома будут известны 2 октября... Казахстанская федерация утверждает, что по ряду причин не заслуживает санкций», — говорится в сообщении ФТА.





В частности, казахстанская сторона в Бухаресте настаивает на том, что со времен, когда брались давшие положительный результат пробы, в Казахстане была произведена полная смена управляющего состава Федерации. Новым составом ФТА, по утверждению пресс-службы, была значительно усовершенствована и ужесточена антидопинговая политика и работа, итогом которой стало отсутствие случаев обнаружения запрещенных препаратов у казахстанских атлетов в 2016 и 2017 годах.





«Указанная информация передана казахстанской делегацией в Исполнительный комитет IWF, вице-президентом которой является глава казахстанской федерации тяжелой атлетики Жанат Тусупбеков», — говорится в сообщении.





В свою очередь, генеральный секретарь ФТА Омар Мустафин в своем комментарии пресс-службе федерации подчеркнул, что наличие казахстанского представителя в Исполнительном комитете IWF «позволяет точно доносить позицию ФТА и максимально защищать наши интересы».





«Главный посыл состоит в том, что молодые атлеты не могут нести ответственность в виде отстранения за ошибки старых атлетов за события десятилетней давности. В этой связи ФТА РК имеет очень высокие шансы не допустить дисквалификации», — убежден Мустафин.





Работа Исполнительного комитета IWF завершится 1 октября.





В конце ноября 2016 года Международный олимпийский комитет лишил казахстанского тяжелоатлета Илью Ильина двух золотых медалей ОИ-2008 и ОИ-2012 после того, как в его допинг-пробах после перепроверки были обнаружены запрещенные вещества. Также были лишены золотых олимпийских медалей и дисквалифицированы на различные сроки казахстанские штангистки Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза — в отношении их решение вынесено по Лондонской олимпиаде 2012 года.



