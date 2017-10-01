Самолет Air France аварийно сел в Канаде
1 октября 2017, 00:31
На одном из четырех двигателей произошел сбой, и он перестал функционировать.
Лайнер А380 авиакомпании Air France экстренно приземлился в Канаде, передает Росбалт.
Как сообщают местные СМИ, самолет летел по маршруту Париж — Лос-Анджелес. На одном из четырех двигателей произошел сбой, и он перестал функционировать.
По словам представителя авиакомпании, пассажиры при посадке не пострадали. Воздушное судно приземлилось в аэропорту канадского города Гус-Бэй.
Фото: dhcwusgtjoo43.cloudfront.net
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