Самолет Air France аварийно сел в Канаде

На одном из четырех двигателей произошел сбой, и он перестал функционировать.

Лайнер А380 авиакомпании Air France экстренно приземлился в Канаде , передает , передает Росбалт





Как сообщают местные СМИ, самолет летел по маршруту Париж — Лос-Анджелес. На одном из четырех двигателей произошел сбой, и он перестал функционировать.





По словам представителя авиакомпании, пассажиры при посадке не пострадали. Воздушное судно приземлилось в аэропорту канадского города Гус-Бэй.



