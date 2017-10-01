В Казахстане растет спрос на военных психологов
1 октября 2017, 00:53
Военнослужащие должны пребывать в хорошем расположении духа и устойчивом эмоциональном состоянии, чтобы служить родной стране.
В Мангистау прошли учения, главной целью которых стало не только отражение атаки, но и морально-психологическое состояние военнослужащих. Для участия прибыли военные психологи из всех частей регионального управления «Батыс», сообщает 24.kz
По сценарию учений террористы пытаются остановить военную автоколонну, которая движется по городским улицам. Ситуация максимально приближена к боевой. Поэтому за военнослужащими пристально наблюдают - важно, чтобы в такой же ситуации они действовали с холодной головой и не впадали в панику.
В кратчайшие сроки противник обезврежен и уничтожен. Но у одного из отражавших атаку санитары замечают странности в поведении - его тут же ведут в палаточный лагерь. В палаточном городке военнослужащего сначала осмотрел врач, а затем передал его в руки другому лекарю - тому, кто лечит души.
Военный психолог при помощи специального прибора замерил уровень тревожности и настоятельно посоветовал молодому человеку отдохнуть. Отдых здесь обеспечивают за счет другого аппарата - в наушниках можно послушать шум моря или пение птиц, кроме того, можно получить сеанс массажа.
Даулет Хажимурат, старший инструктор В/Ч 3502 г.Актау:
- Военнослужащие должны пребывать в хорошем расположении духа и устойчивом эмоциональном состоянии, чтобы служить родной стране. Поэтому военные психологи особое внимание обращают на нервно-психологическую устойчивость, выделяют группу риска. А затем работаем с каждым в отдельности. Познать тонкости воинской души, помочь военнослужащим, оказавшимся в сложной ситуации - главные задачи психолога. Кроме того, он должен работать и с новобранцами - многие тяжело и долго адаптируются в новом коллективе, переживают сильный психологический стресс. В помощь военным психологам призывают и нынешних студентов.
Мухометкали Сатов, зам. главнокомандующего Национальной гвардией РК:
- Они проводят тестирование по внутренним стандартам и дают рекомендации, скажем так, чтобы наши молодые ребята, призванные в Национальную гвардию, быстрее проходили период адаптации и привыкали к нашей армейской службе. В настоящее время в высших учебных заведениях республики военных психологов не готовят. Есть лишь спецкурсы по их подготовке в военных училищах. Сразу после окончания выпускников распределяют по подразделениям. Именно военные психологи считаются главными помощниками командиров и призваны обеспечить необходимый климат в коллективе.
Авторы: Ольга Золотых, Саламат Бекбаев, Мангистауская область.
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