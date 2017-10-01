В Казахстане растет спрос на военных психологов

В Мангистау прошли учения, главной целью которых стало не только отражение атаки, но и морально-психологическое состояние военнослужащих. Для участия прибыли военные психологи из всех частей регионального управления «Батыс» , сообщает , сообщает 24.kz





По сценарию учений террористы пытаются остановить военную автоколонну, которая движется по городским улицам. Ситуация максимально приближена к боевой. Поэтому за военнослужащими пристально наблюдают - важно, чтобы в такой же ситуации они действовали с холодной головой и не впадали в панику.





В кратчайшие сроки противник обезврежен и уничтожен. Но у одного из отражавших атаку санитары замечают странности в поведении - его тут же ведут в палаточный лагерь. В палаточном городке военнослужащего сначала осмотрел врач, а затем передал его в руки другому лекарю - тому, кто лечит души.





Военный психолог при помощи специального прибора замерил уровень тревожности и настоятельно посоветовал молодому человеку отдохнуть. Отдых здесь обеспечивают за счет другого аппарата - в наушниках можно послушать шум моря или пение птиц, кроме того, можно получить сеанс массажа.





Даулет Хажимурат, старший инструктор В/Ч 3502 г.Актау:





- Военнослужащие должны пребывать в хорошем расположении духа и устойчивом эмоциональном состоянии, чтобы служить родной стране. Поэтому военные психологи особое внимание обращают на нервно-психологическую устойчивость, выделяют группу риска. А затем работаем с каждым в отдельности. Познать тонкости воинской души, помочь военнослужащим, оказавшимся в сложной ситуации - главные задачи психолога. Кроме того, он должен работать и с новобранцами - многие тяжело и долго адаптируются в новом коллективе, переживают сильный психологический стресс. В помощь военным психологам призывают и нынешних студентов.





Мухометкали Сатов, зам. главнокомандующего Национальной гвардией РК:





- Они проводят тестирование по внутренним стандартам и дают рекомендации, скажем так, чтобы наши молодые ребята, призванные в Национальную гвардию, быстрее проходили период адаптации и привыкали к нашей армейской службе. В настоящее время в высших учебных заведениях республики военных психологов не готовят. Есть лишь спецкурсы по их подготовке в военных училищах. Сразу после окончания выпускников распределяют по подразделениям. Именно военные психологи считаются главными помощниками командиров и призваны обеспечить необходимый климат в коллективе.



