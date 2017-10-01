Древнейшие следы зарождения жизни на Земле обнаружены в Канаде

Залежи органической породы, обнаруженные в восточной части Канады, свидетельствуют о том, что жизнь на Земле существует уже почти 4 млрд лет

Земля образовалась около 4,5 млрд лет назад, а океаны — примерно 4,4 млрд лет назад. Предыдущее исследование с участием подобных образцов породы, найденной в Гренландии, помогло определить, что возникновение жизни произошло 3,7 млрд лет назад. Новое исследование японских ученых подтверждает, что жизнь зародилась гораздо раньше.

Открытие совершили геологи из Токийского университета, проанализировав состав породы, обнаруженной в канадских провинциях Лабрадор и Ньюфаундленд, передает Reuters.





В биогенном графите были найдены останки первичных морских микроорганизмов, чьих окаменелостей обнаружить спустя столько лет уже нельзя, зато следы их жизнедеятельности сохранились в форме углерода. Ученые пока не уверены, какими именно были ранние формы жизни, но следы говорят о том, что это точно были бактерии.





Чтобы убедиться, что перед ними продукт жизнедеятельности микроорганизмов, исследователи изучили графит из 54 канадских образцов.





Более того, геологи установили, что возраст образцов на 150 млн лет больше, чем у образцов из Формации Исуа (Гренландия). Поэтому есть все основания полагать, что жизнь занялась формированием атомов углерода уже через полмиллиарда лет после формирования самой планеты.





Исследователи уточняют, что эти ранние микроорганизмы обитали в открытом океане, в соленой воде.