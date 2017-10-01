Абель Санчес сравнил Геннадия Головкина с Флойдом Мэйвезером

Тренер Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Абель Санчес прокомментировал в интервью NYFights.com бой с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) , сообщает , сообщает Sports.kz.





— Почему некоторые критикуют Геннадия за этот бой? Он сражался, как это делал Мэйвезер в бою с Альваресом, и сделал всё необходимое для победы. Он не может проводить все бои одинаково. Но даже большинство критиков считают, что GGG победил на два, если не на четыре очка. Если рассматривать этот бой с точки зрения P4P-рейтинга, то Головкин должен быть на его вершине, — сказал Санчес.





Бой Головкин — Альварес завершился ничьей.



