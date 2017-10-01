МВД Испании закрыло большинство участков для референдума Каталонии
1 октября 2017, 02:00
Власти Каталонии планировали 1 октября провести референдум о статусе автономии и возможности выхода из состава Испании.
МВД Испании заявило, что большинство зданий, которые планируется использовать в качестве избирательных участков для референдума о независимости Каталонии, закрыты, передает Газета.ru.
Об этом ведомство сообщило в своем твиттере. Такие данные получены после осмотра правоохранителями этих зданий.
При этом в министерстве сообщили, что в некоторых зданиях действиями испанской полиции препятствуют группы лиц, в числе которых дети и пожилые люди.
В МВД добавили, что надеются на эффективную работу полиции Каталонии по недопущению подобных случаев на территории автономии, согласно решению суда.
Ранее сообщалось, что на одном из избирательных участков в Каталонии произошла стрельба.
Власти Каталонии планировали 1 октября провести референдум о статусе автономии и возможности выхода из состава Испании.
Мадрид выступил категорически против таких действий, сначала стал давить на Каталонию экономически, а затем применил и силовые методы.
Фото: Albert Gea/Reuters
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880899-30b902023fb1aacd3ca27f7f8d73ccbd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...