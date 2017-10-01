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МВД Испании закрыло большинство участков для референдума Каталонии

1 октября 2017, 02:00

Власти Каталонии планировали 1 октября провести референдум о статусе автономии и возможности выхода из состава Испании.

МВД Испании заявило, что большинство зданий, которые планируется использовать в качестве избирательных участков для референдума о независимости Каталонии, закрыты, передает Газета.ru.

Об этом ведомство сообщило в своем твиттере. Такие данные получены после осмотра правоохранителями этих зданий.

При этом в министерстве сообщили, что в некоторых зданиях действиями испанской полиции препятствуют группы лиц, в числе которых дети и пожилые люди.

В МВД добавили, что надеются на эффективную работу полиции Каталонии по недопущению подобных случаев на территории автономии, согласно решению суда.

Ранее сообщалось, что на одном из избирательных участков в Каталонии произошла стрельба.

Власти Каталонии планировали 1 октября провести референдум о статусе автономии и возможности выхода из состава Испании.

Мадрид выступил категорически против таких действий, сначала стал давить на Каталонию экономически, а затем применил и силовые методы.

Фото: Albert Gea/Reuters

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