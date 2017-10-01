МВД Испании закрыло большинство участков для референдума Каталонии

Власти Каталонии планировали 1 октября провести референдум о статусе автономии и возможности выхода из состава Испании.

МВД Испании заявило, что большинство зданий, которые планируется использовать в качестве избирательных участков для референдума о независимости Каталонии, закрыты, передает передает Газета.ru.





Об этом ведомство сообщило в своем твиттере. Такие данные получены после осмотра правоохранителями этих зданий.





При этом в министерстве сообщили, что в некоторых зданиях действиями испанской полиции препятствуют группы лиц, в числе которых дети и пожилые люди.





В МВД добавили, что надеются на эффективную работу полиции Каталонии по недопущению подобных случаев на территории автономии, согласно решению суда.





Ранее сообщалось, что на одном из избирательных участков в Каталонии произошла стрельба.





Власти Каталонии планировали 1 октября провести референдум о статусе автономии и возможности выхода из состава Испании.





Мадрид выступил категорически против таких действий, сначала стал давить на Каталонию экономически, а затем применил и силовые методы.



