Умер один из основателей КВН

Один из основателей «Клуба веселых и находчивых», поэт и писатель Андрей Меньшиков скончался на 73-м году жизни, сообщил председатель Общественного союза работников и ветеранов телевидения» Виктор Шуленин, передает РИА Новости.

«Да, мне только что позвонили… Жалко, конечно», — сказал Шуленин, уточнив, что эту информацию он получил от близких друзей Меньшикова.

Андрей Меньшиков, заслуженный деятель искусств России, родился в 1945 году. В 1960-х он был капитаном команды Московского инженерно-строительного института — первого чемпиона КВН. С 1975 года работал в Молодежной редакции ЦТ в должности заведующего отделом. Создавал такие передачи, как «А ну-ка, девушки!», «Салют, фестиваль!», «Спринт для всех», «Вираж», «Веселые ребята», «Наша биография». В 1986 году, после пятнадцатилетнего перерыва, возродил КВН.

С 1987 года Меньшиков перешел в детскую редакцию ЦТ. Был автором и режиссером первого советско-американского детского телемоста «Можем быть одной семьей». В 1988 году эта программа была удостоена премии «Эмми» Американской академии телевидения.

В 1991 году он создал и возглавил на новом Российском телевидении студию телепрограмм для детей и юношества — студию «Рост».

Меньшиков придумал передачи «Там-там новости», «Праздник каждый день», «Чудо-сказка», «Лукоморье», «Башня» и многие другие. За детскую ежедневную информационную программу «Там-там новости» был удостоен в 1995 году премии ТЭФИ.

Кроме того, он был автором стихов множества песен для детей, пьес, мюзиклов и сценариев фильмов.