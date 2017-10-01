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Картину Ренуара украли перед аукционом

1 октября 2017, 06:33

Организаторы рассчитывали продать ее за 25-30 тысяч евро.

Картина «Портрет молодой девушки со светлыми волосами» французского художника Пьера Огюста Ренуара была украдена из аукционного дома незадолго до торгов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Le Parisien.

Отмечается, что данная работа художника считалась главным лотом и организаторы рассчитывали получить за неё €25—30 тыс.

Ответственный за аукцион Фредерик Лоран де Рюммель отметил, что запланированные на 1 октября торги состоятся в любом случае.

Ранее полиция Испании обнаружила в Мадриде три из пяти украденных в 2015 году картин английского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона.


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