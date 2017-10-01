Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Все больше казахов переезжают жить из Омска в Казахстан

1 октября 2017, 06:46

Об этом рассказал модельер Ермек Хапизов.

В группе «Мы - россияне» в социальной сети «ВКонтакте» известный омский модельер Ермек Хапизов заявил, что все больше омских казахов возвращаются на историческую родину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Посольства Казахстана в России.

В Казахстане они обзаводятся семьями и находят работу. Своим примером они вдохновляют земляков из Сибири, отмечает Хапизов: «Приехав в Астану, я не перестаю восхищаться темпами созидания столицы Казахстана. Вместе с динамичным развитием столицы сегодня развивается и вся страна. Казахи России видят эти позитивные изменения, и ежегодно только из одной Омской области в Казахстан возвращаются сотни молодых людей. Здесь они получают образование, находят хорошую работу, создают семьи. Положительных примеров - сотни. Все они вдохновляют казахскую молодежь омского Прииртышья для возвращения на историческую Родину. Каждому успеху Казахстана мы радуемся всей душой».

Эти слова прозвучали и во время выставки ЭКСПО-2017 в Астане, в которой Хапизов принимал активное участие и даже разработал фирменный стиль одежды для делегации российского павильона.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...