Все больше казахов переезжают жить из Омска в Казахстан

В группе «Мы - россияне» в социальной сети «ВКонтакте» известный омский модельер Ермек Хапизов заявил, что все больше омских казахов возвращаются на историческую родину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Посольства Казахстана в России.

В Казахстане они обзаводятся семьями и находят работу. Своим примером они вдохновляют земляков из Сибири, отмечает Хапизов: «Приехав в Астану, я не перестаю восхищаться темпами созидания столицы Казахстана. Вместе с динамичным развитием столицы сегодня развивается и вся страна. Казахи России видят эти позитивные изменения, и ежегодно только из одной Омской области в Казахстан возвращаются сотни молодых людей. Здесь они получают образование, находят хорошую работу, создают семьи. Положительных примеров - сотни. Все они вдохновляют казахскую молодежь омского Прииртышья для возвращения на историческую Родину. Каждому успеху Казахстана мы радуемся всей душой».

Эти слова прозвучали и во время выставки ЭКСПО-2017 в Астане, в которой Хапизов принимал активное участие и даже разработал фирменный стиль одежды для делегации российского павильона.