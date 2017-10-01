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После суровых испытаний индусы признали трехлетнюю девочку богиней

1 октября 2017, 08:03

Избранная будет жить во дворце, который сможет покидать только 13 дней в году

В Катманду трёхлетняя девочка признана живой индуистской богиней Таледжу. Теперь маленькая Тришна Шакья будет жить во дворце на древней Дурбарской площади, который она сможет покидать только 13 дней в году. Когда малышку забирали из дома, её брат-близнец не мог перестать плакать, как и вся семья, пишет Лайф.

«У меня смешанные чувства. Моя дочь стала Кумари, и это хорошо. Но одновременно это и грустно, потому что она будет отделена от нас».

Тришна Шакья боролась за почётный пост с тремя другими претендентками. В процессе избрания принимались во внимание как внешность, так и характер девочки. В частности, на теле Кумари не должно быть ни одной царапины или синяка. Кроме того, она должна доказать свою смелость, не заплакав во время приношения в жертву.

Предыдущая Кумари была избрана в 2008 году тоже в возрасте трёх лет. Девочка вернулась к семье после того, как достигла половой зрелости и более не могла быть воплощением «непорочной девы». Ей была назначена пожизненная рента.


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