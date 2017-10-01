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В Австрии запретили носить никаб и паранджу

1 октября 2017, 07:05

Нарушители запрета будут обязаны заплатить штраф — €150.

В Австрии 1 октября вступает в силу запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что запрет касается в первую очередь женской мусульманской одежды (паранджи, бурки и никаба), а также распространяется на ношение медицинских масок без предписаний врача.

Нарушители запрета будут обязаны заплатить штраф — €150.

Тех, кто откажется исполнять данное постановление, будут отправлять в полицейский участок для разъяснительной беседы.

Ранее в Австрии ввели штраф за ношение паранджи в общественных местах.

Кроме того, в марте в Австрии объявили о введении полного запрета на ношение паранджи в общественных местах.

Фото vhijabe.ru


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