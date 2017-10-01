В Австрии запретили носить никаб и паранджу
Нарушители запрета будут обязаны заплатить штраф — €150.
В Австрии 1 октября вступает в силу запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что запрет касается в первую очередь женской мусульманской одежды (паранджи, бурки и никаба), а также распространяется на ношение медицинских масок без предписаний врача.
Нарушители запрета будут обязаны заплатить штраф — €150.
Тех, кто откажется исполнять данное постановление, будут отправлять в полицейский участок для разъяснительной беседы.
Ранее в Австрии ввели штраф за ношение паранджи в общественных местах.
Кроме того, в марте в Австрии объявили о введении полного запрета на ношение паранджи в общественных местах.
Фото vhijabe.ru
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