Разработано лекарство от скуки

Согласно исследованию, проведенному учеными из Японии, у живых организмов было обнаружено особое вещество, которое может погружать организм в состояние покоя. Помимо этого, оно может позволить и избавиться от скуки, просто «скорректировав» его концентрацию в крови.

На данный момент японские нейрофизиологи могут управлять сном мышей, манипулируя работой участка головного мозга, отвечающего за сон. За открытие отвечают ученые из университета Цукубы. Как утверждают ученые, мозг и гормональная система обрабатывает два типа сигналов: один отвечает за пробуждение организма и мобилизацию сил, второй – за сон и отдых. Разница в колебании этих импульсов и «говорит» организму, когда нужно засыпать, а когда – бодрствовать.

По словам профессора Йо Ойси, «Все живые существа, у которых есть нервная система, спят в той или иной форме. Помимо цикла сна и бодрствования, есть и «промежуточные» состояния. Например, люди прогоняют сон, когда им нужна предельная концентрация. При этом когда им скучно, прогнать сон гораздо труднее. Раньше мы лишь предполагали, с чем связано это желание».

В ходе изысканий эксперты хотели выяснить, почему скука вызывает у человека сонливость: наблюдая за поведением мышей, они заметили, что после того, как грызуны успокаивались, в головном мозге резко возрастала концентрация аденозина, усиливающего передачу информацию между клетками нервной системы. Затем японцы решили ввести дозу этого вещества непосредственно в спинной мозг грызунов. В результате этих действий мыши действительно заснули, резко погрузившись в фазу глубокого сна.

В ходе дальнейших изучений стало ясно, что аденозин дезактивирует особый центр головного мозга. Таким образом, при введении аденозина или его антагониста (при условии, что эти молекулы преодолеют гематоэнцефалический барьер) можно регулировать настроение, погружая человека в состояние скуки и выводя из него.

Источник: hi-news.ru