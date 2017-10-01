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В Канаде полицейская собака открыла огонь из пистолета во время погони за злоумышленниками

1 октября 2017, 12:43

Животное нашло в кустарниках пистолет и случайно нажало на курок.

Собака, состоящая на службе Королевской канадской конной полиции, случайно открыла огонь из пистолета во время погони за злоумышленниками недалеко от города Калгари в провинции Альберта.

Полицейские среагировали на вызов в районе Честермир, где произошло нападение на магазин на парковке, пишет RT.

Двое подозреваемых, один из которых был вооружён пистолетом, напали на другого мужчину. Когда появились свидетели, подозреваемые сбежали. По данным очевидцев, никаких выстрелов произведено не было.

Полицейские с собакой начали поиск злоумышленников. Во время преследования животное обнаружило в кустарниках пистолет и случайно нажало на курок, после чего произошёл выстрел. При этом никто не пострадал.

Предполагается, что оружие принадлежало злоумышленникам. Продолжается их розыск.

В 2015 году в США собака выстрелила в доставщика пиццы.


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