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СМИ опубликовали записку погибшей экс-подруги Джима Керри

1 октября 2017, 07:13

По словам девушки, Керри бросил ее после того, как уничтожил "все, что от нее осталось".

Экс-подруга Джима Керри Катриона Уайт в 2013 году, за два года до своей гибели, написала записку актеру, обвинив его в том, что он пристрастил ее к наркотикам и заразил болезнями. Об этом пишет британская газета Daily Mail, в распоряжении которой оказалось сообщение, передает РИА Новости.

Уайт, по информации издания, написала сообщение на своем iPad 8 апреля 2013 года, при этом неизвестно, отправила ли она его Керри. Записку обнаружили адвокаты ее семьи, которые ведут судебный процесс против актера.

"Я любила жизнь, была уверена в себе, чувствовала себя уютно и гордилась большинством тех решений, которые я принимала. Ты познакомил меня с кокаином, проститутками, психическими проблемами и болезнями", — пишет Уайт, обвиняя Керри в том, что он заразил ее герпесом и папилломавирусом.

"Ты творил для меня добро, но… ты сломал меня как личность, Джим. Ты мне обещал Джекила, но вместо этого я получила Хайда (имеется в виду персонаж романа Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" — ред.)", — говорится в ее записке.

По словам девушки, Керри бросил ее после того, как уничтожил "все, что от нее осталось". "Ты не подумал о том, что всю оставшуюся жизнь мне придется жить с клеймом позора, ты не извинился и ни разу не спросил, можешь ли ты что-то сделать, чтобы улучшить ее или хотя бы побеспокоиться об этом", — написала она.


Сам Керри сообщил, что подал ответный иск против семьи Уайт, назвав обвинения в свой адрес мошенничеством.

В сентябре 2015 года полицейские обнаружили Катриону Уайт мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе. По информации СМИ, незадолго до гибели она разорвала отношения с Джимом Керри.

Мать Уайт в сентябре 2015 года подала в суд Лос-Анджелеса иск, обвинив Керри в причинении смерти ее дочери в результате противоправных действий. При этом она заявила, что актер должен стыдиться того, как он обращался со своей подругой.


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