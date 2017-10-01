Беларусь с 1 октября повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября.

Беларусь с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение закреплено в постановлении Совета Министров №723 от 28 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с $84,1 до $87,9 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин - с $46,2 до $48,3 за 1 т, на товарные бензины - с $25,2 до $26,3 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $26,3 за 1 т (была $25,2).

Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября. Тогда они также были повышены.