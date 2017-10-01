Число пострадавших во время футбольного матча во Франции болельщиков достигло 26

Во время встречи между "Амьеном" и "Лиллем" заграждение не выдержало наплыва фанатов и рухнуло.

Число пострадавших болельщиков в результате обрушения заграждения на трибунах стадиона в Амьене, где проходил матч восьмого тура чемпионата Франции по футболу между "Амьеном" и "Лиллем", достигло 26 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.





На 15-й минуте матча футболист "Лилля" Фоде Балло Туре отметился забитым мячом. Болельщики команды в большом количестве спустились к первым рядам арены, празднуя забитый гол, в результате чего ограждение не выдержало наплыва такого количества людей и рухнуло. Несколько фанатов упали и получили травмы, а встреча в итоге не была доиграна.





К стадиону прибыло большое число машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы.



