Число пострадавших во время футбольного матча во Франции болельщиков достигло 26
1 октября 2017, 08:26
Во время встречи между "Амьеном" и "Лиллем" заграждение не выдержало наплыва фанатов и рухнуло.
Число пострадавших болельщиков в результате обрушения заграждения на трибунах стадиона в Амьене, где проходил матч восьмого тура чемпионата Франции по футболу между "Амьеном" и "Лиллем", достигло 26 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
На 15-й минуте матча футболист "Лилля" Фоде Балло Туре отметился забитым мячом. Болельщики команды в большом количестве спустились к первым рядам арены, празднуя забитый гол, в результате чего ограждение не выдержало наплыва такого количества людей и рухнуло. Несколько фанатов упали и получили травмы, а встреча в итоге не была доиграна.
К стадиону прибыло большое число машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы.
Фото © AP Photo
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