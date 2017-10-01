Тренер казахстанского боксера Дычко рассказал о его дебюте на профи-ринге

Своими впечатлениями от дебюта его подопечного Ивана Дычко в профессионалах с корреспондентом Sports.kz поделился тренер казахстанского боксера Дерик Сантос-Росарио.

— Я чувствовал, что Иван отлично справится — он вышел спокойным и вел себя так, как будто был боссом на ринге. Хорошо использовал удары по корпусу — вот именно этого я и хотел: чтобы он пробивал с левой прежде всех остальных ударов. Таков был инструктаж. Я думал, что Иван может нервничать или осторожничать, но я ошибся и был очень этим доволен. Очень часто высококвалифицированный любитель нервничает, или, бывает, наоборот, — ведет себя как дикий в первые пару боев в профи. Однако Иван следовал моим указаниям — я сказал ему работать, и чтобы удары шли так, как будто мы с ним тренируемся, как будто это обычная работа, — рассказал наставник казахстанского супертяжа.

- Возможно, боксер нервничал внутри, но, как Вы видели, в ринге он вел себя как обычный профессионал, добавил Сантос-Росарио.

Напомним, Дычко в первом раунде техническим нокаутом победил американца Эйбура Райта.