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Сегодня в Германии заключат первые однополые браки

1 октября 2017, 09:08

Правозащитники подчёркивают, что этого недостаточно — ведь по закону дети, воспитывающиеся в однополых семьях, не смогут иметь двух "отцов" или двух "матерей".

В воскресенье в Германии будут заключены первые однополые браки. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Reuters.

Около дюжины браков будет заключено в столице Германии Берлине и столько же — в Гамбурге. Некоторые из пунктов регистрации, которые не работают по выходным, решили сделать исключение в это воскресенье.

Тем не менее правозащитные организации утверждают, что Германии ещё есть куда стремиться. Они указывают, что при зарегистрированном однополом браке дети, проживающие в такой семье, не могут официально иметь двух "матерей" или двух "отцов".

Однополые браки в Берлине и Гамбурге станут первыми официально зарегистрированными в Германии после принятия закона об их легализации в июне этого года.

Фото: © REUTERS/Gonzalo Fuentes


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