Индус бросил семью ради коров, на свадьбу которых он потратил 1,5 млн

44-летний Виджай Парсана из Индии так любит своих коров, что ради них ушёл из семьи с двумя детьми. Мужчина убеждён, что именно эти животные спасли его от губительной игровой зависимости.

Виджай Парсана так одержим своими коровами, что купается, ест и ночует вместе с ними. Более того, мужчина пьёт коровью мочу и утверждает, что это очень полезно для здоровья. Он говорит, что 22 дня подряд употреблял только её и прекрасно себя чувствовал.





Отец двоих детей покинул свою семью пять лет назад. До этого Виджай страдал игровой зависимостью, но всё изменилось, когда он приобрёл свою первую корову. Теперь ему принадлежат не только коровы, но и собаки, кролики, птицы — всего более двух тысяч животных. Но именно коровы владеют сердцем Виджая.

"Моя любовь к коровам необъяснима. Для меня нет ничего дороже моих коров. Когда я с ними, я забываю мир. Когда я с ними, ничто в мире не беспокоит меня"

В марте прошлого года Виджай сыграл свадьбу коровы Пунаме и быка Арджуне. На торжество были приглашены пять тысяч гостей, и праздник обошёлся хозяину в 1,8 миллиона рупий (~9,4 миллиона тенге). В этом году Виджай отмечал день рождения телёнка Сарасвати, которого он называет внучкой, и потратил на него почти полмиллиона рупий. Но мужчине не жалко ни времени, ни денег на своих любимиц.





"Всем, что я имею сегодня, я обязан своим коровам. Из-за них изменилось моё финансовое положение, здоровье и личность. Я призываю всех завести корову и увидеть изменения, которые произойдут в вашей жизни"

Источник: Лайф