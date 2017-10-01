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Первый пассажирский дрон поступит в продажу в 2018 году

1 октября 2017, 09:40

Пассажирский коптер представляет собой лёгкую конструкцию размером с небольшой автомобиль, оснащён 16 винтами и может управляться дистанционно.

Компания Passenger Drone представила своё видение частного летающего автотранспорта, передает Лайф со ссылкой на портал Engadget.

Пассажирский коптер представляет собой лёгкую конструкцию размером с небольшой автомобиль, оснащён 16 винтами и может управляться дистанционно.

Представленный прототип полностью функционален. Несмотря на это, в компании планируют собрать ещё пять образцов транспортного средства и провести минимум 1000 часов испытаний, чтобы быть уверенными в надёжности машины.

Продажи пассажирского дрона в компании планируют начать уже в 2018 году.


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