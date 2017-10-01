20 безумных коллекционеров, которые собирают чертовски странные вещи

Искусственные женщины, плюшевые коровы, садовые гномы, пылесосы, бюстгальтеры, шляпы, камни и жестяные баночки. Что только не коллекционируют люди!

Время от времени каждый человек увлекается коллекционированием чего-либо. Наклейки, вкладыши от жвачки, игрушки из «Киндера», монеты из разных стран, магниты на холодильник. Мы сделали для вас подборку людей, которые коллекционируют совершенно безумные вещи вроде искусственных женщин, плюшевых коров, бюстгальтеров и пылесосов. Смотрите и удивляйтесь!

Искусственные женщины





50-летний японский инженер Та-бо говорит, что является владельцем более 100 секс-кукол, и это самая большая в мире коллекция искусственных женщин. Японцу даже пришлось арендовать трёхкомнатную квартиру, чтобы разместить там все свои экспонаты.

Куклы Барби





Белый экстерьер, спартанская серая лестница и минималистичный дизайн прихожей в доме 33-летнего сингапурца Цзянь Ян никак не готовит его гостей к шоку от вида гостиной: розовый пол и коллекция из 6000 кукол Барби и 3000 других кукол. Всё это богатство занимает девять больших стеклянных шкафов.

Плюшевые коровы





Французская модель Эмелин Дюотой позирует с коллекцией в своём доме в городе Сент-Омер. Плюшевых коров девушка собирала семь лет и сейчас является гордой владелицей 1679 экспонатов.

Полицейские шляпы





Кристиан Дакетт утверждает, что обладает самой большой коллекцией полицейских шляп самых разнообразных форм, цветов и размеров. За 20 лет ему удалось собрать более 500 полицейских шляп. Кристиан преодолел более 20 000 миль, путешествуя по миру в поисках новых экземпляров для своего хобби.

Головоломки





Лори Брокеншир такой фанат головоломок, что ему пришлось сделать пристройку к дому, чтобы поместить туда свою огромную коллекцию из 10 000 головоломок, которая включает более 400 версий кубика Рубика.

Любые предметы, связанные с королевской семьёй





Внушительная коллекция Маргарет Тайлер из Лондона насчитывает огромное количество экспонатов. В список королевских сувениров включены в том числе предметы со свадьбы Уильяма и Кейт Миддлтон.

Бюстгальтеры





56-летний Чэнь Цинцзу собрал более 5000 лифчиков за 20 лет, проводя по всему Китаю акции и мероприятия, направленные на повышение осведомлённости о раке молочной железы.

Супермен-коллекция





Герберт Чавез, живущий на Филиппинах, с детства обожествляет Супермена и собирает связанную с ним символику. Ему не только принадлежат два магазина с костюмами любимого супергероя, Герберт даже сделал несколько операций, чтобы его лицо, тело и даже цвет кожи максимально соответствовали внешности Супермена.

Сувениры со «Звёздными войнами»





44-летний Джеймс Бёрнс — преданный поклонник «Звёздных войн»: «Я встретил множество замечательных людей по всему миру, и всё благодаря сообществу единомышленников, которые тоже любят „Звёздные войны“, как я».

Коллекция «Симпсонов»





Стотт Мертир-Тидвил из Уэльса позирует со своей огромной коллекцией сувениров и предметов с символикой «Симпсонов». В 2010 году этот парень даже пытался побить мировой рекорд, посмотрев все 150 часов этого мультфильма подряд.

Все синглы, когда-либо попадавшие в британские чарты за последние 60 лет





Музыкальные пластинки начал собирать Кит Сивьер в Лондоне. После его смерти родственники обнаружили, что его дом просто сверху донизу набит винилом. Его младший брат Джеральд взял на себя непростую задачу разобрать это ценное имущество. Он нашёл 27 000 семидюймовых виниловых пластинок и 8000 двенадцатидюймовых синглов. Когда он рассортировал пластинки в алфавитном порядке, 35 000 экспонатов коллекции заняли все четыре стены в гостиной от пола до потолка.

Куклы





93-летняя ирландка Мэри Хики уже более 30 лет собирает разнообразных кукол. Сейчас её коллекция в доме города Ашборн насчитывает 420 кукол.

Пылесосы





24-летний Джек Копп держит в руках самый старый пылесос 1923 года, с которого началась его коллекция. Он начал собирать их в пятилетнем возрасте, чтобы преодолеть свой страх перед пылесосами. Когда он собрал 120 машин, то нашёл себе работу по обслуживанию клиентов с помощью гигантских вакуумных «Дайсонов».

Жестяные банки





Страсть к собиранию жестяных коробок возникла у Иветт Дарденн 22 года назад, когда тётя подарила ей шоколадные лакомства в коробке, созданной в 1950 году. Сейчас 75-летняя бельгийка собрала коллекцию из 58 000 жестяных баночек и коробочек.

Камни





Итальянский коллекционер Луиджи Линери собирает... камни. Вся его грандиозная каменная коллекция выловлена в реке Адиж и собрана в домашней мастерской недалеко от Вероны.

Игровые автоматы





Уильям Фрайнберг из Вены начал собирать игровые автоматы в 1997 году. Сейчас он владеет 493 автоматами, общая стоимость которых составляет 1,3 миллиона долларов.

Ноутбуки IBM





У китайца Гао Ю довольно странное хобби — с 2004 года он собирает ноутбуки. На фото коллекционер, который живёт и работает в Пекине, держит в руках старейший экспонат — первый ноутбук IBM, вышедший в 1986 году.

Садовые гномы





77-летний пенсионер Рон Брумфилд превратил свою дачу в храм для гномов. Он начал коллекционировать их 50 лет назад, когда купил небольшую семью гномов для украшения своего сада. С тех пор Рон собрал внушительную коллекцию из 1600 садовых гномов общей стоимостью более 40 000 фунтов.

Кинопроекторы





Коллекционер Димитрис Пистиолас собрал крупнейшую в миру частную коллекцию кинопроекторов. 937 моделей старинных и современных проекторов размещены в музее в центре Афин, Греция.

Вино





Французский коллекционер Мишель-Джек Шасой демонстрирует бутылку вина в своём винном погребе в Ла Шапель-Батон. За всю жизнь француз собрал более 40 000 бутылок редких и престижных вин.