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В Кыргызстане депутата задержали за попытку насильственного захвата власти

1 октября 2017, 10:12

Исаев обвиняется в организации массовых беспорядков и попытке захвата власти в стране.

30 сентября в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой КР уголовного дела в отношении депутата Жогорку Кенеша КР и других лиц по факту приготовления к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти, задержан депутат Исаев Канатбек Кедейканович, а также отдельные члены организованных преступных группировок. Об этом сообщает «Кабар» со ссылкой на ГНКБ.

Из материалов уголовного дела следует, что К.Исаев, являясь активным сторонником кандидата на должность Президента КР О.Бабанова, в сговоре с представителями организованных преступных группировок, с целью организации массовых беспорядков и последующего насильственного захвата власти осуществляли подбор, подкуп и подготовку молодых людей, в том числе членов ОПГ, для использования их в противоправных акциях во время и после выборов Президента КР, под предлогом фальсификации итогов голосования.

По имеющимся материалам уголовного дела установлено, что для привлечения к участию в массовых беспорядках непосредственно Исаевым К. передана крупная сумма денежных средств представителям организованных преступных группировок, а также рассматривалась возможность вооруженного захвата власти и дестабилизации ситуации в стране.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.


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