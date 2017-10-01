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В Ираке погиб уничтоживший 300 боевиков ИГ ополченец

1 октября 2017, 11:56

Бывший военнослужащий иракской армии получил смертельное ранение в бою за один из оплотов террористов.

На севере Ирака погиб снайпер шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», лично ликвидировавший более трех сотен боевиков «Исламского государства» (террористической организации, запрещенной в России и других странах).

Как сообщили соратники погибшего Абу Тахсина ас-Салихи, мужчина получил смертельное ранение в бою за город Эль-Хавиджа, который считается одним из иракских оплотов ИГ. Известно, что в рядах ополченцев Абу Тахсина называли охотником за игиловцами и шейхом снайперов, а сам он признавался, что уничтожил 321 террориста. Ранее мужчина был военнослужащим в армии Ирака, с 1973 года он принял участие во всех вооруженных конфликтах Багдада.

Организация «Аль-Хашд аш-Шааби» появилась после того, как «Исламское государство» летом 2014 года взяло под контроль иракский город Мосул. Сейчас шиитское ополчение имеет правительственный статус и насчитывает больше ста тысяч бойцов. Некоторые подразделения организации официально воюют против ИГ в Сирии, передает «РИА Новости».


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