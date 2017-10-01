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Как выглядит жена самого яркого бойца этого года Конора МакГрегора

1 октября 2017, 10:21

Девушка, которая сыграла важнейшую роль в карьере Конора – Ди Девлин.

Если Конор МакГрегор был уже всем хорошо известен, по крайней мере, в спортивном мире, то после уже исторической схватки с боксером Флойдом Мейвезером в конце лета он стал популярен не только среди любителей бокса и единоборств. Ведь в последних числах августа перед телевизором уселись даже люди далекие от спорта. Нам стало интересно, что за женщина поддерживает такого дерзкого и яркого бойца, ведь Ди Девлин оставалась все это время в тени мужа.

Девушка появилась в жизни МакГрегора в то время, когда парень еще даже не был знаменит в мире единоборств. Ди пришлось прожить с Конором и в достаточно трудные времена. Знакомство с Конором у Ди вышло в довольно банальном месте, а именно - в обычном ночном клубе в Ирландии.

Если раньше девушке приходилось усердно работать, то сейчас она обожает путешествовать с мужем и наслаждаться шоппингом. Мало кто знает, что еще в 2008 году пара жила в съемной квартире на пособие по безработице будущей легенды в 188 евро. Конор проводил все свое свободное время на тренировках.

Даже в таких условиях Ди регулярно поддерживала Конора и умудрялась следить за его правильным питанием - при том, что денег постоянно не хватало. На правильное спортивное питание уходила почти вся зарплата Ди.

Получается, что будущая жена вкладывала в карьеру мужа практически все, что у нее было. Сейчас пара вряд ли может себе в чем-то отказать.


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