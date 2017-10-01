Акимат Алматы сообщил о невозможности перехода на пятидневку во всех школах города

Полный переход на пятидневку в школах Алматы невозможен в целях безопасности детей и их здоровья, заявили в городском Управлении образования. Об этом сообщает Zakon.kz.

«В Алматы на пятидневное обучение перешли школы таким образом: 1-7 классы в 115 общеобразовательных школах; 1-4 классы в 87 гимназиях, школах-гимназиях, лицеях, школах-лицеях. Остальные с 8-11 классы общеобразовательных школ и с 5-11 школ нового типа обучаются по шестидневному обучению. Это связано, во-первых, с интенсивной миграцией населения, контингент учащихся увеличился по сравнению с прошлым годом на 12 487 детей. Таким образом, школы города перегружены и ведут занятия в две смены. Во-вторых, учитывая уплотненное движение домой, на 1,5-2 часа позже. В связи с этим в целях безопасности жизни и здоровья детей переход полностью на пятидневное обучение невозможен», - гласит сообщение на сайте ведомства.

Напомним, что 22 сентября глава министерства образования и науки РК Ерлан Сагадиев объяснил восемь уроков в день при пятидневке в школах тем, что гимназии и лицеи не могут уложиться в пять дней. Родители школьников согласились на факультативы по субботам.

Тем временем в столичном управлении образования рассказали, что из 84 школ на пятидневку перешла 71.