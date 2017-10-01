В канун Дня пожилого человека Булат Бакауов поздравил павлодарских ветеранов

Аким Павлодарской области побывал в гостях у жен Героев Советского Союза Махмета Каирбаева и Ивана Кривенко – Сабиру Амирову и Нину Кривенко, а также навестил ветерана войны Бухаридена Серимова, который совсем недавно отметил 109-летие, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Пожелав Сабире Амировой и Нине Кривенко здоровья, глава региона вручил женщинам цветы.

- Подвиги Махмета Каирбаева и Ивана Кривенко всегда в нашей памяти, - сказал им Булат Бакауов. – Мы не могли не навестить вас в преддверии праздника пожилого человека. Обязательно зайдем к вам в следующем году на День Победы.

Аким зашел в гости и к ветерану Великой Отечественной войны Бухаридену Серимову. 20 сентября фронтовик, прошедший всю войну, отметил свое 109-летие. Глава региона поприветствовал аксакала и пожелал счастья всей его большой семье.





В этом году в канун Дня пожилого человека помощью органов социальной защиты в Павлодаре были охвачены около 3,5 тысяч человек, получающих пенсию ниже минимальной. Кроме того, ко Дню инвалидов чиновники обещают выплатить единовременную помощь людям с ограниченными возможностями, коих в областном центре проживает почти 9 тысяч.

- Мы обратились к руководителям предприятий малого и среднего бизнеса, чтобы они в силу своих возможностей поздравили тех ветеранов, которые живут рядом с ними, - рассказывает исполняющий обязанности руководителя отдела занятости и социальных программ Лариса Кузьменкова. – Мы надеемся, что те, кто сможет это сделать, откликнется и поддержит тех, кто действительно в этом нуждается – одинокие старики, пенсионеры, получающие минимальную пенсию. Мы хотели, чтобы люди не забывали о своих родителях и поздравили их в преддверии Дня пожилого человека, окружив их заботой.

Адиль Аскеров

Фото Валерия Бугаева