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На левом берегу Астаны начали дератизацию в частных домах

1 октября 2017, 12:08

От грызунов избавятся в районе «Есиль».

В столичном районе «Есиль» ведут дератизацию в частных домах, сообщает Zakon.kzсо ссылкой на ведомство.

Подрядной организацией акимата района «Есиль» ТОО «Столичная дезинфекция» с 28 сентября ведутся работы по обработке сплошной дератизации по частным домовладениям.

Район находится на левом берегу столицы. Территория района составляет 31 179 гектаров. Он включает и пригородные массивы, где жители активно ведут строительство домов.


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