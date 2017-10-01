На левом берегу Астаны начали дератизацию в частных домах
От грызунов избавятся в районе «Есиль».
В столичном районе «Есиль» ведут дератизацию в частных домах, сообщает Zakon.kzсо ссылкой на ведомство.
Подрядной организацией акимата района «Есиль» ТОО «Столичная дезинфекция» с 28 сентября ведутся работы по обработке сплошной дератизации по частным домовладениям.
Район находится на левом берегу столицы. Территория района составляет 31 179 гектаров. Он включает и пригородные массивы, где жители активно ведут строительство домов.
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