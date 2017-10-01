В Балхаше мужчина зарезал соседского хаски на глазах у хозяйки

Сосед набросился на собаку в подъезде с ножом.

На глазах хозяйки собаки породы хаски сосед в подъезде нанес животному три проникающих ножевых ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Через 10 часов собака по прозвищу Нануки скончалась в ветеринарной клинике. Мужчина нанес три удара в шею и бока собаки. Один удар попал в почку.

Хозяйка убитого животного Екатерина с трудом рассказывает обстоятельства преступления, совершенного в подъезде. По ее словам, сосед с безумными глазами с ножом в руках встретил их в подъезде, когда они возвращались с вечерней прогулки, и стал наносить беспорядочные удары в животное. От пережитого шока потерявшая любимого питомца женщина пребывает в состоянии стресса.

Прибывшим полицейским он заявил, что устал от шума и лая, который постоянно доносился из квартиры этажом выше. Как рассказала волонтер общественного объединения «Твори добро» Анастасия Септ, женщине удалось вызволить пса и убежать, но нападавший пустился в погоню. «Со слов хозяйки хаски, сосед кричал вслед: «Я вас догоню, убью», - рассказала Септ.

«Хаски - миролюбивое животное. Владельцы собаки Нануки в декабре уже обращались в полицию из-за угроз в их сторону. Однако доказать факт угроз в адрес собаки и ее хозяйки не удалось. Если он шумел и лаял, можно было составить диалог с соседями. Любой конфликт между соседями можно разрешить, не прибегая к ножам. Его убили на глазах хозяйки, для которой он был как ребенок, - возмущена Анастасия Септ. - Полицейские приняли заявление, началось досудебное расследование. Но статья о насилии над животными в стране не работает. Примеров привлечения к уголовной ответственности убийц и мучителей животных нет. Поэтому мы написали петицию на имя прокурора Балхаша Салимбаева и начальника городского отдела полиции Цоя».

Петицию уже подписало более 600 человек.

«Как сказал Лев Толстой, «от убийства животного до убийства человека - один шаг». Этой петицией мы хотим добиться справедливого наказания для убийцы собаки. Он причинил страдания семье, убив их питомца», - говорит волонтер Анастасия.

В прокуратуре Балхаша воздержались от комментариев, сославшись на начавшееся расследование уголовного дела по статье 316 УК «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений». Минимальное наказание по этой статье - штраф до 200 месячных расчетных показателей. Максимальное - арест от одних суток до двух месяцев.