Казахстанские футболистки проиграли три матча отбора на ЕВРО-2018 с общим счетом 0:26
1 октября 2017, 13:21
Команда не набрала ни одного очка.
Сборная Казахстана неудачно выступила в отборочном турнире чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, сообщает Sports.kz.
В трех матчах пятой группы команда Казахстана разгромно уступила Франции (0:12), Дании (0:6) и Уэльсу (0:8) и, не набрав ни одного очка, завершила турнир на последнем месте с разницей забитых и пропущенных мячей 0:26.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com