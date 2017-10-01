Казахстанские футболистки проиграли три матча отбора на ЕВРО-2018 с общим счетом 0:26

1 октября 2017, 13:21

Команда не набрала ни одного очка.

Сборная Казахстана неудачно выступила в отборочном турнире чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, сообщает Sports.kz.

В трех матчах пятой группы команда Казахстана разгромно уступила Франции (0:12), Дании (0:6) и Уэльсу (0:8) и, не набрав ни одного очка, завершила турнир на последнем месте с разницей забитых и пропущенных мячей 0:26.


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